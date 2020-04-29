金管會公布「以房養老」貸款業務最新辦理概況，截至2020年3月底，累計核貸件數共4272件、核貸額度約239億元，均維持近3成的穩健成長趨勢。進一步分析顯示，北北基地區仍為主要申請區域、女性較男性更能接受「以房養老」貸款的趨勢亦不變。

高齡化、少子化趨勢逐漸衍生各項老年經濟安全議題，金融需求隨之產生變化。金管會對此鼓勵金融機構開發提供符合年長者需求的金融商品及服務，其中俗稱「以房養老」的商業型不動產逆向抵押貸款業務，可成為年長者生活經濟保障的補充性措施之一。

金管會統計，目前14家銀行均已開辦「以房養老」貸款業務，自2015年11月起至2020年3月底，核貸件數共4272件，較去年同期3362件增加27.06％，核貸額度約239億元，較去年同期184億元增加29.89％，呈現穩定成長趨勢。

其中，合庫銀以核貸1697件、額度99.7億元稱冠，土銀以核貸1342件、額度67.32億元居次，華銀以核貸745件、額度36.25億元位居第3。第4名為臺企銀核貸209件、額度14.45億元，一銀以核貸155件、額度13.37億元位居第5，前5大均為泛公股行庫。

進一步分析，「以房養老」業務平均承作年限為20.9年，申請客戶以女性居多，約占核貸件數55.29％。分布區域仍以北北基為主，共核貸2170件、165.52億元，中彰投核貸618件、核貸23.36億元居次，桃竹苗以核貸482件、18.88億元位居第3。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下辦理以房養老業務，順應市場社會需求穩健發展，並適時協助解決銀行辦理過程中遭遇的實務問題。同時，也持續督促落實執行金融服務業公平待客原則、金融消保法相關規定，以保障金融消費者權益。

(時報資訊)