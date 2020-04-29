小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（29日）財經重點。

【1】中實戶、散戶最愛前15檔 防爆量反轉

新冠肺炎疫情、油價重挫雙利空測出台股底部8,523.63點後成功V型反轉，至昨（28）日收盤10,616.1點已反彈24.5％，中實戶及散戶順利搭上此波台股V列車，注入147億元融資，最愛聯電（2303）、旺宏（2337）、康那香（9919）等15檔。第一金投顧董事長陳奕光認為，留意個股爆量反轉的轉折處。

【2】新光金找外援？私募20億股

新光金董事會28日決議，將向股東會提案規劃私募20億股，引進國內外大型企業，作為新光金長期策略投資夥伴，若成功找到對象，將是新光金繼2006年引進日本第一生命後，再度尋找外援，且新策略投資人持股約13.6％，將超越新光三越，成為新光金第一大法人股東。

【3】聯發科法說 雙驚喜

聯發科公告第一季毛利率達43.1％，寫下19季以來新高，推動稅後淨利達58.04億元，也繳出三年來同期新高成績。對於全年5G智慧手機需求，執行長蔡力行認為，中國及全球市場需求可望在第二季或下半年開始拉升，因此全球5G智慧手機全年出貨量維持先前預期的1.7～2億台，聯發科5G晶片出貨量也將逐季成長。

【4】台股戰季線反壓 步步為營

台股在美股續漲助威下，28日早盤衝高至10,620點，惟上檔季線10,670點壓力沉重，多頭醞釀衝關受阻，所幸盤面由5G基建概念股、被動元件領頭穩軍心，終場收小紅。法人認為，29日逢摩台指結算，外資有意拉高指數結算，但指數已離季線不遠，結算後需慎防短多下車賣壓。

【5】Fed開例會 聚焦4大重點

美國聯準會（Fed）因應新冠疫情大流行對經濟的衝擊，3月緊急降息6碼並推無限量化寬鬆（QE）措施之後，本周二、三召開例會還將出什麼招備受關注。外媒整理出的觀察重點，包括主席鮑爾是否仍對下半年經濟反彈保持樂觀，以及政策聲明會不會明示排除負利率等。

(中時電子報)