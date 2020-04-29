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27歲的「騙扁小子」黃琪，涉及多起詐欺案在法院審理中，28日一早才因案坐輪椅出庭，檢調又查出他今年2月間趁新冠肺炎疫情嚴峻，又與保險業務員蘇立民佯裝香港首富李嘉誠祕書，向口罩大廠中衛公司詐騙大量口罩，涉嫌詐欺、偽造文書，28日下午兵分14路搜索、拘提黃琪並約談蘇男共10人到案，漏夜訊問中。

檢調查出，2018年3月，黃琪及蘇男涉嫌偽裝中年婦女聲音，冒充是某台大名醫妻子，打電話到台大計算機中心申請網路電話分機，冒充台大醫師妻子身分，向台大醫院請託、關說不當醫療行為。

今年2月間，2人利用疫情嚴峻之際，又佯稱香港首富李嘉誠的祕書，打電話給製造口罩「口罩國家隊」之一的口罩廠商中衛公司，謊稱李嘉誠有意捐贈口罩，訂購成人及兒童口罩各5000片、酒精棉100盒，意圖在疫情期間大發口罩財，還好中衛公司出貨前，曾向李嘉誠祕書查證，才知根本是場騙局。

據鏡週刊報導，過程中詐騙集團分飾兩角，分別扮演李嘉誠秘書以及台大醫師秘書，企圖向醫療耗材大廠中衛公司詐騙萬片口罩；而中衛在向香港方查證後，也向台大醫師秘書求證，而該秘書得知後也覺得奇怪，便循線撥話給「詐騙集團假秘書」，竟聽到對方客氣表示自己是「台大醫師女秘書」，讓正牌的秘書驚嚇不已，掛上電話後向醫師報告，醫師向檢調報案後才讓事件曝光。

黃琪的名字再度登上新聞版面，讓網友傻眼，直呼這人從16歲就詐騙阿扁，到現在已經27歲了，竟然還在騙！表示「台灣真的是詐騙天堂，騙到現在竟然還能在外面趴趴走」、「一輩子都在騙不累嗎？大哥」、「真的屌，完全沒受到官司影響功力，持續精進」、「他就這樣騙了一生」、「能一直騙成功也滿屌的，差在最後關頭被拆穿而已」、「超高校級的詐欺師」、「李嘉誠有可能才訂5千片嗎」、「他怎麼很像不騙會死，這種已經無法教化了吧」。

(中時電子報)