康全電訊(8089)送件申請上櫃。

康全電訊成立於79年4月，為寬頻通訊設備廠，董事長為任冠生，總經理為邱裕昌，目前股本為4.95億元，108年合併營收為24.49億元，稅前盈餘為1.89億元，每股盈餘為3.29元。

(時報資訊)

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