鼎炫-KY(8499)第1季營收受肺炎疫情影響，單季營收3.49億元，年減12％，惟受惠EMI材料事業銷售仍佳，毛利率達50％，較去年同期增加9個百分點，帶動稅後淨利0.87億元，年增26％，創歷年同期新高，每股稅後盈餘1.74元。

鼎炫-KY表示，受惠旗下EMI材料事業除在筆電、平板應用領域上，持續拓展材料應用領域銷售表現，包括切入美系客戶桌上型電腦、無線充電模組等材料應用以及陸系面板供應鏈等，推升2020年第1季EMI材料事業營收持續成長。此外衡器事業方面，陸續推出台衡惠而邦系列新款秤重儀表、電子衡器等多款產品，有望擴大衡器事業接單動能。

展望2020年第2季，EMI材料事業主要客戶需求不錯，主要全球肺炎疫情掀起遠距上班及教學，帶動筆電、平板需求提升，也拓展新應用領域與新客戶接單機會。此外，消費科技產品技術朝5G技術升級，公司也持續投入柔性導電膜、散熱等新材料產品研發生產。

在衡器事業方面，一方面持續關注新冠肺炎疫情於歐美地區發展，一方面看好大陸政府日益強化食品安全追溯的重要性，優化消費環境，嚴查短斤少兩交易問題，對於合格衡器供應廠商重視，將有助於帶動大陸農改超商機持續發酵。

(時報資訊)