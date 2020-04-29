今天全台暖熱、僅東半部有偶陣雨，山區留意午後熱對流降雨。氣象局表示，未來一周天氣晴、白天溫暖，降雨集中東部。下周三(5/6) 鋒面接近臺灣北部海面，北部、東部變天，而菲律賓東方海面上的低壓，要等到周五再來看發展程度。同時準「黃蜂颱風」的各國模擬路徑也出爐，目前往西北西緩慢移動。

氣象局表示，周日至下周二(5/3~5)水氣稍微增加，午後各地山區、北部及東半部地區有雨。下周三到下周五(5/6~8)鋒面接近臺灣北部海面，北部、東半部有雨，午後中南部山區也有降雨。

氣象局預報員官欣平指出，菲律賓東方海面上的低壓，正往西北西緩慢移動。目前低壓結構鬆散，較靠近陸地，近期發展有限，但因為低壓(94W)還在海面上，是否會發展成颱還要等到周五再來看。目前各國對低壓的模擬路徑也出爐，往西北西方向移動、再往北。昨天(4/28)氣象達人彭啟明也指出，低壓有機會在周六或日(5/2、3)增強為今年第1號颱風「黃蜂」。

圖為各國模式最新模擬低壓(94W)的未來路徑。（翻攝自Typhoon2000）

美國GEFS系集模式最新模擬低壓(94W)未來路徑。（翻攝自Tropical Tidbits）

(中時電子報)