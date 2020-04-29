中央流行疫情指揮中心28日宣佈，國內28日無新增個案，「零例」連3，更是連16天無本土病例。疫情看似控制得宜，有漸緩趨勢，但台灣防疫竟然出現破口？疾管署2.5萬筆電郵帳密遭駭，包括世界衛生組織（WHO）、美國衛生研究院（NIH）、比爾蓋茲基金會等，通通被看光光。

中央流行疫情指揮中心表示，國內今日無新增個案；昨日新增746例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報61684例(含59857例排除)，其中429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，307人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

台灣防疫功力世界肯定，但「防駭」能力顯然有待加強。據《鏡週刊》報導，疾管署2.5萬筆電電子郵件帳號、密碼被駭，還被放上全美最大的網路論壇平台4chan。

行政院資安處清查發現，共有69名公務員的帳號密碼被盜，尚不知署長周志浩是否也受害。

(中時電子報)