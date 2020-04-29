差一點點就斷了！外傳5G PA（功率放大器）領導大廠思佳訊（Skyworks）墨西哥廠停工恐將延續至5月底，以Skyworks在5G手機的超高市占率與5G PA的供需吃緊，5G手機將難逃斷鏈。不過，根據中國手機品牌透露，Skyworks已通知客戶，墨西哥廠提早至4月28日獲准復工，不僅5G手機斷鏈危機解除，4月5G手機出貨也可望比3月增加。

Skyworks的手機PA在全球市占率超過四成，並且是5G手機PA最大供應商，可以說，如果Skyworks萬一怎麼了，全球5G手機都有斷鏈危機。

然而，Skyworks位於墨西哥的封測廠，4月10日起就因為配合墨西哥政府防疫措施而停工至4月30日，隨著墨西哥政府下令延長全國封鎖管制防疫措施至6月1日，也讓外界盛傳Skyworks墨西哥廠5月可能無法回復生產，尤其今年以來，5G手機用PA一直處於供需吃緊，華為、OPPO、vivo、小米等手上本來就沒有太多5G用PA庫存，墨西哥廠如果持續停工，對全球5G生態、尤其是中國5G手機市場，影響巨大。

換言之，Skyworks墨西哥廠若持續停工，不僅華為、OPPO、vivo與小米的5G手機恐將無法出貨，長期與Skyworks密切合作的聯發科，其5G晶片組出貨量恐怕也很難逃過一劫。

不過，根據多家中國手機品牌業者透露，Skyworks在28日一早通知客戶，墨西哥廠已經取得政府的回復生產許可，比原訂的30日還要早兩天可以復工，現正積極安排所有作業員回工廠上班，近日內即可恢復生產。

據了解，為了因應疫情的高度不確定性與中國5G手機的熱度，Skyworks在墨西哥廠關閉前，有多為華為、OPPO、vivo與小米備料，是中國四大品牌5G手機生產勉強撐過Skyworks停工20天的關鍵，隨著Skyworks墨西哥廠復工，解了只差幾天就要斷鏈中國本土品牌5G手機供應危機，中國5G手機4月出貨量仍有機會比3月增長。

（圖／工商時報吳筱雯）

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(中時電子報)