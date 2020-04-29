財政部賦稅署指出，今年報稅適逢疫情，我國主動延長報稅期限至今年6月30日。然而，因應報稅時間延長，288萬戶的紙本稅額試算通知書也需更正。官員表示，今年稅額試算書寄送時間將延宕，但五區國稅局在5月1日前將全數寄出。

賦稅署官員表示，今年我國綜所稅申報戶數為620萬～630萬戶，整體而言和去年差異不大，其中有385萬戶適用稅額試算，288萬戶選用郵遞掛號的紙本稅額試算書、其餘96萬件為郵簡通知。

官員表示，稅額試算可直接從通知書上的QR-Code掃碼、線上繳款，對於一般所得較為簡單、不需要列舉扣除的上班族非常實用。

但官員提醒，如果民眾選用稅額試算書且無須補稅或退稅，仍要在申報期間內回復確認，否則就不算完成報稅，隔年也無法再適用稅額試算服務。

如果要前往國稅局臨櫃申報，官員表示，今年我國因應新冠肺炎疫情採兩大分流機制，包括戶外棚帳等候區、室內控管人數。因應疫情指揮中心的室內100人、室外500人限制，國稅局也鼓勵民眾利用手機或電腦透過該局網站辦理線上預約，減少排隊時間及群聚感染風險。

若為網路申報，自今年4月28日起，民眾即可在電子稅務文件入口網查調綜合所得稅資料，查詢所得與適用扣除額，也能簡單試算稅額。而5月1日凌晨到6月30日晚上，民眾可隨時使用網路報稅。

KPMG安侯企業管理股份有限公司執行副總經理謝昀澤表示，今年網路申報除了健保卡加密碼、自然人與電子憑證等，另外新增兩大認證方式，第一是超商KIOSK查詢碼，民眾可在ibon等機台獲得查詢碼，再上網報稅。第二是台灣行動身分識別服務（TAIWAN FidO）App，可以透過手機身分認證、登入報稅系統。

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(中時電子報)