台北市林森錢櫃發生大火，造成5人喪命，而錢櫃的安檢表也曝光，短短1個半月內就有3次稽查，且全部合格，稽查是否出現漏洞也令人質疑，矛頭紛紛指向人禍釀災。國民黨台北市議員李明賢也質疑稽查真實性，更爆料，柯文哲和錢櫃董事長練台生關係相當好。

李明賢在節目《新聞深喉嚨》指出，錢櫃不只今年3次安檢合格，從2017年5月到今年4月22日，總共安檢20次，通通合格，「這個數據至少是優等生，結果考試作弊」，考生、裁判、老師連合作弊，「做出來的3年20示都是假的，數據造假，合格在哪裡？」

一場大火死傷多人，李明賢表示，業者當然有責任，市府也有監督的責任。至於煙霧器的部分，李明賢透露，KTV有潛規則，煙霧感測器長期關閉，大家就在室內抽菸，多年來皆如此，而誰去關掉的，認為跟施工無關，但所有責任仍要檢調釐清。

讓李明賢納悶的是，2月已經開始施工，但3月6日、3月30日、4月22日安檢怎麼會合格，「明明就一邊施工，一邊把消防安檢關掉，你去檢查檢假的嗎？你這不叫包庇嗎？這叫公然包庇」。

對於練台生打電話給柯文哲一事，市府全部否認，但李明賢問了市府官員，得知柯文哲跟練台生關係很好，「柯文哲過去一年，去練董家吃飯好幾次，兩個關係非常好」，因為這一層的關係的話，是不是聯合稽查是檢查假的？「這個我可以挑戰你」。

李明賢表示，通通要查清楚，裡面疑問很多，且為何先前稽查都合格，一發生大火後，就通通不合格了，怒批「耍人嗎？」

錢櫃稽查靠作弊？李明賢：柯文哲常去練台生家吃飯

(中時電子報)