外貿協會近期辦理2場電子資通訊線上發表會，主題分別為時下最夯的「AI應用」及「居家辦公(Work from Home)」，吸引超過400位來自24國的買主報名參與。

貿協於疫情期間連續辦理2場發表會活動，計超過400位買主報名參與，以日本、印尼、菲律賓、泰國、羅馬尼亞、波蘭等國的買主最為踴躍，不但連地球另一端巴西的買主也在凌晨起床共襄盛舉，甚至可以見到大廠思科的身影，顯示臺灣電子資通訊最新動向備受全球買主矚目，也在疫情期間創造非接觸式商機。

AI應用部分為「臺灣AI & Blockchain產業創新線上發表會」，邀請工業電腦代表性業者研華、研揚、專攻多媒體科技的圓剛、3D感測大廠立普思及區塊鏈專家安瀚科技上線齊力發表。講者表示，疫情蔓延，廠商面臨更急迫的轉型需求，透過導入AI技術優化製造過程、減輕人力負擔並讓作業更精準，有助於提高生產力。發表會中介紹高階邊緣運算系統及3D感測技術，提供客戶從端到雲的AI解決方案，將人工智慧與物聯網中的各項技術及智能系統結合，可運用於智慧工廠、能源與環境、智慧交通、醫療長照等場域，落實AIoT的高運算表現。

現全球各國紛紛實施防疫政策居家隔離，為協助業者突破困境，由宏達電、圓展、宏正以居家辦公(Work from Home)為主題進行第二場發表會。HTC宏達電演示Vive Sync的應用；圓展的會議系統發揮超前部屬的功能，搭配視訊軟體協助；宏正自動科技的遠端控制、IP中央管理系統解決方案與直播機等相關產品業務，在宅經濟與遠端居家辦公、線上教學等商機助長下獲買主肯定與詢價。

受Covid-19新冠病毒肺炎疫情持續肆虐影響，各國經貿活動停滯，大幅影響日常商務經貿交流。為協助我商突破此實體障礙，持續爭取外銷商機，外貿協會攜手國內業者運用數位科技，自3月起陸續辦理多場線上產品發表會。

(時報資訊)