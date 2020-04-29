台股在美股續漲助威下，28日早盤衝高至10,620點，惟上檔季線10,670點壓力沉重，多頭醞釀衝關受阻，所幸盤面由5G基建概念股、被動元件領頭穩軍心，終場收小紅。法人認為，29日逢摩台指結算，外資有意拉高指數結算，但指數已離季線不遠，結算後需慎防短多下車賣壓。

台股28日開高後一度震盪翻黑，所幸金融股力撐全場，電子股尾盤走強，帶動指數攻克10,600點關卡，距季線已不到百點，加權指數終場小漲48點、收在10,616點，成交量進一步放大至1,834億元，有利多頭蓄勢衝破季線壓力區。

外資繼27日反手回補168.83億元後，28日再度翻空調節16.58億元，外資期貨淨多單則增加1,269口至36,558口；而內資力挺台股誠意十足，投信28日大舉加碼20.84億元，寫下連四買紀錄，自營商也同步敲進19.77億元，已連二日站在買方。

全球疫情出現緩和跡象，各國加速建置5G基站，28日散熱、光通訊、網通族群同獲買盤點火，展現強者恆強的風範；被動元件因日廠村田（Murata）員工確診、東南亞多國延長實施停工令，整體產能供需吃緊，被動元件台廠擁轉單及漲價雙重題材，股價走勢亦不俗。

統一投顧董事長黎方國指出，歐美疫情確診數增幅趨緩，加上美國官方振興、降息計畫齊發，金融市場走勢回穩，基本面及資金面均有助多方發展。本周美國逢超級財報周，大部份重量級個股財報應有不錯表現，可望淡化負面總經數據，而台股臨季線短線震盪難免，呈上有壓、下有撐格局，指數區間10,200～10,700點。

凱基投顧董事長朱晏民認為，隨著歐美各國封城陸續解禁，有望重啟經濟動能，國際股市氛圍連帶轉佳，解封後能否有效防範第二波疫情爆發，為後續觀察重點。此外，投資人正屏息以待美科技大廠財報結果，端看市場對其展望如何反應，不過，上周英特爾第二季財測低於市場預期，但股價走勢淡定，顯見利空已有鈍化跡象。

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(中時電子報)