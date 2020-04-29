內政部27日指出，因新冠肺炎疫情衝擊，換發新版數位身分證時程確定要延後，至於確切時程，仍要視國內外疫情而定。內政部也強調數位身分證將兼顧資安與個資保護，晶片由台積電代工生產。

原定今年10月全面換發新版數位身分證，晶片將可結合自然人憑證等功能。但內政部次長花敬群赴立院備詢表示，數位身分證原本4月初要到國外領取樣卡、進口相關設備，受疫情影響無法出去、外國無法進來，工作時程受到影響，確切實施期程，還有待行政院說明。

日前亦有數百位學者在網路發起連署，反對使用數位身分證，認為數位身分證有個資洩漏的隱憂。

內政部澄清表示，目前台灣還沒有製作此等高防偽PC晶片卡的相關技術，印製身分證不能仰賴他國，一定要把技術引進，現階段包含印製機器及首批印製的卡片，都需要從國外進口，原先規畫4月初要到國外取樣卡，因疫情無法前往。

另外數位身分證採雙晶片備援機制，晶片均通過國際安全認證標準，並由台積電代工生產，其中主晶片六項功能中有五項為CC認證（Common Criteria），安全評估等級達EAL5+以上，達軍事機密等級。內政部要求至少要有1,000萬張的晶片卡須在台產製，透過國際廠商技術移轉，提升國內產業技術。

為了使外界安心，換證初期，也會選定部分縣市，進行小規模試行，並辦理賞金獵人競賽，開放民間測試，確保資安無虞後，再進行全面換證。

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(中時電子報)