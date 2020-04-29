〈火腩炆豆腐飯〉用的食材包括鹽滷豆腐、豬燒腩肉、北菇與蔥薑等，並用蠔油芡 汁提味，吃的是「肉香」與「鍋氣」。（圖／姚舜）

油光汪汪、膠質豐富的〈「南乳炆豬手〉，是香港人的家常料理，早茶、午餐、晚餐的菜單上都會有這道菜，非常下飯。（圖／姚舜）

莫說「食代」一去不復返。新冠肺炎疫情衝擊了觀光產業，卻也同時「激活」了許多飯店與餐飲業者的創意。為了自救並刺激消費，業者想設法推出了各種方案積極促銷，希望爭取消費者青睞並出門消費。

台北晶華酒店3樓高檔粵菜餐廳〈晶華軒〉為吸引客人上門，決定復刻經典、重溫美好，自5月4日起至6月30日推出「香港好味道」新菜單，內容盡是昔日香港酒樓、海鮮酒家、大排檔與茶樓和茶餐廳的「老味道」與「好味道」，讓無法搭飛機前往香港的食家饕客與吃貨得以解饞，廚藝總監鄔海明和中點行政主廚吳滿權聯手找回「戀戀舊時味」，推出了一套內容包括燒臘、煲仔、燉湯、時蔬、港點、甜點的菜單，客人可以在超過40道香港經典料理中，點選13道菜色，週一至週五需三人以上同行，午餐每人980元、晚餐1,280元。最讓食饕與吃貨躍躍欲「食」的是，只要加價399元，則可以不限道數「點到飽」，「晶華會」會員，更可享9折優惠，四人同行再贈台灣啤酒無限暢飲。別出心裁的美食促銷活動，讓食代的單程車在記憶裡回頭了…。

〈薑蔥斑腩煲〉是以皮Q肉鮮膠質多、有「斑王」之稱的龍膽石斑入饌，〈晶華軒〉廚藝總監鄔海明以「乾身料理」作法詮釋這道菜，並用花雕酒提香。（圖／姚舜）

〈黃金炸魚皮〉是將鱸魚皮炸酥，再與與鹹蛋黃、糖、蔥段等佐料拌炒，是港式開胃下酒小菜。（圖／姚舜）

晶華酒店〈晶華軒〉的〈梅菜扣肉〉，是用來自香港又稱「甜梅菜」的廣東梅菜入饌，風味較國人熟知的客家梅菜多了一份甘味，非常下飯開胃。（圖／姚舜）

〈艇家絲瓜煮魚鰾〉是香港避風塘的「漁家菜」，鰻魚鰾與豬絞肉、海瓜子肉、魚肚、薑片、草菇一起入鍋慢炒入味，最後再放入鮮甜爽口的澎湖絲瓜，集合海鮮與蔬菜的鮮甜。（圖／姚舜）

香港避風塘的漁家菜〈艇家絲瓜煮魚鰾〉，以台灣本地的鰻魚魚鰾入菜，爽滑柔嫩有微微脆度。（圖／姚舜）

〈豉椒炒蜆〉是香港街邊小吃、酒樓和大牌檔等地常見的家常小炒，更是香港避風塘的經典下酒菜餚之一，等同台灣啤酒屋的〈炒蛤仔〉。（圖／姚舜）

〈豉油皇海中蝦〉是以台灣草蝦入菜，草蝦洗淨去沙後放入熱油中油炸至金黃，再於熱鍋中放入主廚以生抽、花雕酒、糖製成的「豉油皇醬汁」，最後高溫使豉油蒸發霧化，散發出特有香氣。（圖／姚舜）

〈鹹魚煎肉餅〉是經典港式家常菜，豬梅花絞肉加入鹹魚丁、馬蹄丁與蝦米拌勻後捏成肉餅狀，先蒸熟再中煎至兩面金黃，味道甘香鹹鮮，與白飯相佐堪稱絕配。（圖／姚舜）

〈晶華軒〉推出「香港好味道」新菜單，〈招牌蜜汁叉燒〉亦在菜單中。（圖／姚舜）

〈XO醬炒蘿蔔糕〉是將韭黃、銀芽與XO醬於鍋中爆炒後鋪於蘿蔔糕上方，口感更富層次。（圖／姚舜）

〈晶華軒〉推出「香港好味道」新菜單，〈香酥荔茸鴨〉是源於清朝的順德老菜。（圖／姚舜）

用乾魷魚、韭菜、銀芽一同拌炒，最後淋上豉油皇醬汁提味的〈豉油皇炒麵〉，細長麵條是以全鴨蛋不加入一滴水製成，口感爽滑彈牙，非試不可。（圖／姚舜）

〈豉椒蒸排骨〉香港飲茶必點小點之一，肉質帶有獨特的鹹甘滋味。（圖／姚舜）

〈叉燒包〉是蝦餃、燒賣、蛋塔並稱粵式早茶的「四大天王」，晶華軒中式點心行政主廚吳滿權省去加鹼水的步驟，重現古早味。（圖／姚舜）

甜香鬆軟且「彈力十足」的〈黑糖馬拉盞〉是歷久不衰的經典港點。（圖／姚舜）

吃過加了海帶的〈綠豆沙〉嗎？晶華酒店〈晶華軒〉舉辦「香港好味道」美食推廣，重現香港老味道。（圖／姚舜）

晶華酒店〈晶華軒〉廚藝總監鄔海明（右）與點心行政主廚吳滿權，聯手演繹香港老味道與好味道。（圖／姚舜）

懷舊、復古在時尚精品業界永遠都是一種「時尚」，在美食餐飲業界，也是「食尚」。 每隔一段時間，有心的飯店或餐飲業者總會從記憶中的的菜譜中「挖寶」，復刻老味道、重溫好味道，並帶領飲食男女從復古懷舊的菜餚中，追憶、緬懷或體仰、重溫昔日的美好，讓思念的情懷得以解放。

摘下拿下時光的濾鏡，曾歷經美好的食饕與吃貨都知道，唯有曾伴隨成長的味道才是真滋味，Memorable Taste，也就是「記憶中的味道」才是最佳調味劑與佐醬。Oldie but Goodie!所以Old is New!老味道與好味道，就是新食尚。

晶華酒店〈晶華軒〉推出的「香港好味道」菜單，沒有矯柔的繽紛的呈盤，也不用貴桑桑的華侈食材入饌，其中有些更是香港常民所食的市井菜、下酒菜或茶餐廳、大排檔菜，但卻透過老味道與好味道，完全誘發食客的食慾與饞蟲。其中有些「故事菜」或「傳奇菜」，引領食客走入「食光隧道」，重新認識香港飲食文化的前世今生。

被形容為「男人的浪漫」的〈火腩炆豆腐飯〉就是一道「很有味道」的香港常民美味。火腩，指的是經過熊熊烈火燒烤而成的燒肉，烹調過程就如同經過重重困難試煉的男人，是一道可以「展現男子氣概的料理」。

主廚選用來自屏東麟洛、重約4至5公斤小乳豬，取其皮嫩、毛孔較細的特質，以海鮮醬、芝麻醬及柱侯醬拌勻後的醃料醃製一個晚上，隔日再以大火燒烤45分鐘至外皮金黃微焦為止，之後則須將麥芽糖和澄醋調合而成的皮水刷在乳豬表皮上增色添香，再切成約2.5立方公分大小的燒肉磚，與自製手工豆腐、北菇、蔥段、薑片、辣椒片一同入鍋拌炒，最後淋上蠔油芡汁，鋪於晶瑩透亮的白米飯上而成，皮酥肉嫩的燒腩肉，勾汁掛芡的與白飯一起入口，不必其它菜餚相佐，就是一頓佳餚了。

〈艇家絲瓜煮魚鰾〉是避風塘的漁家菜。「艇家」指的是在避風塘海上討生活的漁家，他們將小艇(艇仔)當成了「海上廚房」，在小艇上販售現場烹調的鮮美漁獲，並發明出了許多膾炙人口的海鮮佳餚。〈艇家絲瓜煮魚鰾〉是選用台灣鰻魚魚鰾入菜，與豬絞肉、海瓜子肉、魚肚、薑片、草菇一起入鍋慢炒入味，最後再放入鮮甜爽口的澎湖絲瓜煲製，集合海鮮與蔬菜的鮮甜滋味。

〈梅菜扣肉煲〉用的是俗稱「甜梅菜」的廣東梅干菜，入味鹹香、尾韻甘甜，食客可以比較與台灣慣用的客家梅菜有何不同。〈豉油皇炒麵〉用的麵條是用全鴨蛋製成，全程不加入一滴水，口感爽滑彈牙，主廚將之與乾魷魚、韭菜、銀芽一同拌炒，最後淋上以生抽、花雕酒、糖製成的豉油皇醬汁炒至收汁而成，是台灣坊間粵菜餐廳已不易嘗到的好味道與老味道。

〈晶華軒〉本季推出的「香港好味道」，值得推介的菜式真的多，也真的都好吃，舉凡：〈鹹魚煎肉餅〉、〈椒絲芹蒜炒牛肉〉、〈白灼薑蔥牛肉〉、〈豉椒炒蜆〉、〈香酥？茸鴨〉，還有〈廟街炒飯〉、〈招牌蜜汁叉燒〉、〈黃金炸魚皮〉與〈明爐港式燒鴨〉，以及甜點〈黑糖馬來盞〉、〈海帶綠豆沙〉等，都非試不可。如果不想錯過，建議直接加價399元，就可以全部享受且一直點到飽啦。

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