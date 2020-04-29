錢櫃大火釀5死，引起各縣市政府積極追查，，而此次意外的生還者在臉書發文，這輩子都忘不了2020年4月26日，原PO的2位好友不幸喪生火窟，因錢櫃工作人員問「樓下有火災，你們確定要往下嗎？」讓兩人上樓後慘死。

錢櫃大火意外的生還者在臉書發文，「2020年4月26日，我這輩子永遠忘不了你。」那天原PO與好友們一起唱歌，突然發現白煙飄入，但撥服務電話沒回應、走廊也毫無聲響，直到到開門以後才確定遇上火警，但怎麼沒有廣播，也沒有警報？

原PO與好友決定要戴上口罩逃生，但走廊上早已布滿濃濃白煙，能見度很低，而穿著錢櫃制服的工作人員站在逃生通道口，拿著對講機聯絡同事，沒有給予任何指示和引導。後來，原PO聽到前方有人喊「來！我們一個抓一個」，回頭想抓朋友，卻只抓住滿手濃煙，只能用力喊著，希望朋友也跟著往下走，但最後順利抵達的卻只有他。

到了一樓以後，他趕緊給朋友打電話，詢問他們在哪，並指引他們順著逃生通道往下跑，另外三名好友也成功逃離火場，其中一位朋友在救護人員檢查後，立刻戴上氧氣罩，上了救護車。而另外2位好友則一直連絡不上，最後才知道兩人不幸喪生。

事後，原PO與朋友釐清當初現場的狀況表示，除他以外的5人，抵達逃生口時，聽了錢櫃工作人員說「樓下有火災，你們確定要往下嗎？」，其中2個好友往上走到9樓，進入不該被打開的9樓逃生門，這也許能解釋，為何死傷者都在9樓？因為原先該阻擋火勢的門開著，濃煙自然瀰漫九樓！

(中時電子報)