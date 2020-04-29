《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（29）日的國際新聞重點。

【1】 美國確診人數破100萬 佔全球1/3

據美國約翰霍普金斯大學最新統計顯示，全美新冠肺炎確診總數在28日突破100萬例大關，逾5.7萬人喪生。目前美國確診病例數、死亡數皆是全球最高，占全球總確診人數的1/3。

【2】 川普首提索賠 稱有方法讓陸負責

美國總統川普首度公開表明要向大陸索賠，稱「我們對中國很不滿」、「有很多方式讓中國為疫情給美國和全世界造成的巨額損失承擔責任」。他還暗示，正討論相關事宜，可能數額遠超過德國媒體提及的金額。

【3】 世衛示警 大流行遠未結束

雖然世界多國開始逐步解封之際，世衛組織（WHO）祕書長譚德塞警告「大流行遠未結束」，並稱對於非洲、東歐、拉丁美洲及部分亞洲國家的確診與病亡數字不斷上升，感到擔憂。

【4】 消費者信心指數疲弱 美股收黑 紐約油價下跌

美國企業財報錯綜，加上消費者信心指數疲弱，凸顯防疫封鎖措施造成的經濟難題，美國今天收盤下跌。另外在擔心油價可能再次轉負的情況下，一項重要指數決定剔除近月合約，導致油價大幅波動，紐約油價今天下挫。

【5】 陸航母首度往返沖繩本島與宮古島

大陸海軍航空母艦「遼寧號」4月曾穿越沖繩本島與宮古島之間的海域，由東海進入太平洋，28日上午又再一次通過相同的海域回到東海。這是日本首次發現大陸航母在此海域往返，防衛省正在分析其航行的目的，並持續警戒、監視。

(中時電子報)