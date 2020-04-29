政治團體「高雄好過日」27日在臉書指控，高雄市長韓國瑜上任後，舉債暴增136億，質疑「為何你選前攻擊高雄負債，選後變本加厲，越借越多？」對此，高市府財政局昨則發出聲明反駁。自由作家洛杉基則表示，為什麼全國只有高雄有這個所謂的政治團體「高雄好過日」在監督市政？台南、台北等怎麼都沒有「台南好過日」、「台北好過日」？他不滿表示，「難道是綠營集中全力，就是要作死韓國瑜？」

「高雄好過日」指出，韓國瑜一上任後，一年增加舉債就超過了上屆市長整個任期。到今年3月為止，高雄舉債已經達到了2554億。而不列在法定債務內的自償性債務，也從去年的296億，一下暴增為361億，以淨值而言，不但沒有還債，還多借了136億。對此，高市府財政局認為，此舉凸顯特定團體對財政的生疏，原因是每年第一季短期債務都會比較高，因為第一季並無牌照稅、房屋稅、地價稅等重要地方稅收入庫，但要支付年終、考績獎金及每月人事費等支出，一般都會透過短期借款融資調度。針對自償性債務增加65億元，財政局解釋，是因高市產業園區開發管理基金為因應「和發產業園區已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫」所增加的借款，因為市府必需將之前開發商先墊付之開發成本先行償還。

洛杉基則在臉書表示，為什麼全國只有高雄有這個所謂的政治團體「高雄好過日」在監督市政？配合民進黨及南方四賤客一起批鬥韓國瑜？他質疑，台南怎麼沒有「台南好過日」？台北怎麼沒有「台北好過日」？桃園呢？基隆呢？新竹呢？他說難道他們都做得比韓國瑜好嗎？不需要監督嗎？還是說，綠營集中全力，就是要作死韓國瑜？

(中時電子報)