中國大陸加速5G基礎建設，中國移動、中國聯通及中國電信等三大電信商相繼釋出52萬個5G基地台設備訂單，且相關集中招標作業已完成，760億元人民幣（折合新台幣約3,200億元）採購案到位，大規模的投資也帶動台灣網通類股齊揚。

28日鴻家軍的網通概念股帶頭衝，台揚、台通強攻漲停，建漢也拉出半根停板。智邦也不示弱，以212.5元再創新高價。

據全球行動通信協會（GSMA）預估，2025年前大陸將投入超過1,840億美元進行5G建設，2025年5G用戶將達4.6億戶，占全球30％，中國大陸可望成為全球5G最大採購者及最大市場。

在疫情逐漸趨緩後，大陸開始將焦點放在拚經濟上，持續擴大基礎建設成了提振經濟的良方，其中尤以5G建設更是重要指標，繼先前已經公布的中國移動5G二期無線主設備集中採購案後，中國電信、中國聯通2020年5G SA新建工程無線主設備聯合集中採購案也跟進揭曉，市場初估上述標案的總金額上看人民幣760億元（折合新台幣約3,200億元）。

法人指出，大陸基建開了第一槍，雖然大型基地台訂單仍將由華為、中興，或是國際大廠愛立信包辦，但台廠著墨較深的交換器、小型基地站、天線也有機會出線，特別是華為、中興，或是國際大廠愛立信相關供應鏈更是訂單可期。

受到題材面帶動，28日相關概念股均高掛紅旗慶祝，其中尤以鴻海集團的成員表現最為激情，不光台揚、台通強攻漲停，建漢也拉出半根漲停板。

台揚去年積極展開部署，樂看今年白牌電信和低軌道衛星將逐步展現效益，其中有部分白牌客戶已陸續交貨，初估客戶數已逾十家，至於低軌道衛星去年因樂天延後開台，商機遞延，市場預期今年下半年也有機會吃到這塊大餅。

同樣也有吃到白牌商機的智邦，也被視為白牌交換器的指標廠，繼去年靠著主流100G大啖訂單後，市場看好今年智邦靠著400G的升級秀，業績再攀頂，雖然距離400G量產還有段時間，但智邦股價已等不及飆新高，28日股價不但一舉攻佔200元關卡，收盤更以上漲8.14％的212.5元觸頂。

（圖／工商時報鄭淑芳）

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(中時電子報)