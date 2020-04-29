投資人撤出科技網路等領漲的成長型股票，周二華爾街三大指數下跌，然而資金轉入周期性價值股，顯示隨著各州開始放寬防疫的限制措施，投資人開始對經濟復甦抱持希望，使道瓊指數與標普500指數跌幅受限。

周二收盤，道瓊工業指數跌32.23點或0.13%，為24,101.55點。標普500指數跌15.09點或0.52%，為2,863.39點。那斯達克指數跌122.43點或1.4%，為8,607.73點。

標普500指數11大類股中有7類收高，能源股漲2.19%、材料股漲1.96%與工業股漲1.84%，表現最佳。

醫療保健股大跌2.1%，跌幅最大。默克警告2020年營收恐將減少21億美元，股價下挫3.3%。N95口罩製造商3M上季獲利優於預期，激勵股價上漲2.6%。

通訊服務股、資訊科技股亦表現疲弱，分別跌1.89%與1.41%。

哈雷·戴維森股價大漲15.2%，該重型機車大廠提高現金儲備，以應對防疫封鎖措施造成的需求下滑。居家令推升零食需求，百事可樂上漲1.4%。

小型企業在各州逐步解封時受益較大，近幾日股價表現優於大型企業，羅素2000指數連漲第5日。

(時報資訊)