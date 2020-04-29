陳學聖臉書。

陳學聖臉書。

高等法院二審宣判，魏揚等6人因在太陽花學運中觸犯《刑法》煽惑罪，分別遭判刑。理由中指出，所謂「公民不服從」僅止於學理上的討論，台灣法律並無此概念，法官判決只能依據法律不能造法，無法用公民抗爭判決無罪。

判決出爐後引發討論，對此，前立委陳學聖在臉書上表示，太陽花判決至今，是否有人還記得當年抗爭所要求的事情呢？

當年太陽花學運是因為參與抗議行動者認為兩岸往來，不能黑箱作業，一定要公開透明，而產生的一系列運動；而這起運動也連帶影響了兩岸關係、2014年縣市長選舉、2016年總統立委大選，蔡英文、黃國昌等人也同時被送入總統府與立法院等權力中心；但如今六年過去了，在學運中心心念念的「兩岸協議監督條例」呢？

陳學聖指出，這六年來民進黨從上屆行政、立法全面執政，強改年金、勞基法一年修兩次，婚姻平權立法通過，到這屆立法院再度過半，現連監察院、考試院、大法官都會在不久期間全面執政，民進黨已是無所不能；但是當初引發這一切的起始點，「兩岸協議監督條例」，卻至今難產。

不要再耍詐，打假球，就來玩場真的立法，把兩案協助監督條例快快通過吧！陳學聖呼籲民進黨若有心改革，就趕快把草案丟出來，更建議國民黨或民眾黨，甚至是時代力量若還是記得初衷，就主動拋出立法，一起來測測民進黨的底限吧！

(中時電子報)