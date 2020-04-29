新冠肺炎疫情嚴峻，有外媒指北韓當地商店出現搶購潮，水果、蔬菜等食物不僅都被買光，連價格也接連上漲。為了闢謠，北韓當局請來Youtuber拍攝平壤超市，一掃搶購疑慮也證明所有品項皆供應充足。

根據《NK News》報導，北韓因為採取更嚴格的防疫措施，導致民眾瘋搶民生物資以及生活用品，除了進口蔬果被一掃而空之外，連其他商品也被搶光。對此，北韓Youtuber「Echo DPRK」近日在頻道上傳一支影片，說明自己要帶大家查證，關於西方媒體報導的北韓食物價格急遽上漲、民眾瘋狂採購等情況是否為真。Echo DPRK帶著鏡頭來到平壤的一間超市，透過鏡頭能看見店內商品擺放井然有序、店內乾淨整潔連貨架上的商品也十分充足，超市內還有許多年輕女性穿著高跟鞋在採購，完全沒有外傳的民眾瘋搶食物的狀況發生。

之後，「Echo DPRK」訪問了在店內採購的民眾，據他們表示根本沒有物價飛漲的問題，有些東西甚至還降價了，更指出，「誰需要進口商品？」連店員也說，所有物品的供貨都非常充足。最後，「Echo DPRK」也在此次拍攝的影片中呼籲大家，面度可怕的新冠疫情，需要全民共同努力，大家務必要時時保持警覺，切勿相信不實報導，狠狠打臉了西方媒體的報導。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)