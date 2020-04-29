首檔以色列主權國際板債券「搶翻天」，原本詢價時只規劃10多億美元的發行量，但在壽險資金及國際投資人踴躍下單逾110億美元後，最終確定發行50億美元，40年期、利率3.8％，5月13日將在台灣及倫敦交易所雙掛牌。

台灣壽險業共有八家搶到這次的以色列國際板債，國泰人壽及南山人壽各搶到8億美元，中華郵政壽險拿到3億美元，台灣人壽亦有2.5億美元，富邦人壽1.25億元，另外如遠雄人壽及全球人壽各0.85億美元，元大人壽搶到0.43億美元，八家公司共拿下24.88億美元（約新台幣746億元），即占此次以色列債發行金額的近50％。

這次以色列主權債很搶手，詢價時間極短，有壽險公司來不及通過董事會而「沒搶到」，如國際板大戶新光人壽這次則未在投資名單上，另外如中國人壽也罕見未投資。

大型壽險公司表示，目前新興市場信用風險升高，很多國家因為有地緣政治及財政問題，投資其主權債券風險極高，但相較之下，以色列財政極安全，且信評等級有A級以上，40年、年利率3.8％，現在國際債市中很多A級以上的債券利率都已不到3％，壽險業評估以色列主權債算是近期很不錯的標的。

今年因為國際板債券大量贖回，到4月下旬累計贖回量已逾新台幣6,800億元，如AT&T、Apple、Comcast、輝瑞等今年都有贖回新台幣300～788億元不等的債券，讓壽險公司「空」出不少債券投資額度，必須立即補貨，投資報酬率才不會急速下降。

4月才剛有卡達主權債在國際板與盧森堡雙掛牌，30年、利率4.4％，台灣拿到16.6億美元，其中南山、國壽等七家壽險公司就包了14.1億美元。

以色列主權債券是首度在台灣國際板市場掛牌，這次是台灣與倫敦雙掛牌，流通性及市場矚目度更高，八家壽險公司共搶下24.88億美元，比卡達債搶下更多額度。

而國際板債券今年前五月發行量可望破300億美元，創史上同期新高，主要也是因壽險業國際板債券補貨潮催生。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)