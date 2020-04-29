「教育部紓困格局太小！」教育部昨日宣布運動產業、社區大學、學生貸款等紓困措施。有大學行政高層表示，對於方案沒有意見，但教育部以部會的高度不應該只看這類小事；現在私立大學的陸港澳生源斷絕，國立大學苦於沒有碩博士生做研究，新南向也走不下去，大家都不知道今秋新學期該怎麼走，焦慮得不得了，不知道教育部為何先去處理社區大學這類旁枝末節？希望教育部要拿出最高教育行政部門的眼界和政策。

至於對學貸紓困方案的看法，一位私校學生認為學貸緩繳放寬門檻當然好，但現在是很多同學的家長被迫失業或放無薪假，「暫時不敢去想畢業後那麼遠的事。」

私立大學行政高層表示，疫情爆發以來，教育部只管提供防疫物資以及延期開學、宣布遠距教學等防疫措施，但是卻狠打大專校院兩次臉，一次是2月3日宣布暫緩陸生來台，另一次是2月10日宣布隔天起暫緩港澳生來台。

他表示，澳門疫情至今不到50例確診且0死亡，控制得比台灣還好，很多澳門生都很不滿為何被「連累」？甚至連本地生都覺得禁止陸港澳生入台的政策有針對性。

另一位國立大學主管表示，台灣學生不讀博士班，很多研究人力都仰賴大陸生，他們表現都非常好。現在因為疫情暫緩陸生來台，又延長轉機、入境等禁令，外籍生擔心回母國一趟後進不了台灣，可能不繼續在台學業，從學術交流來說都是很大損失。「紓困不只是金錢的部分，人才缺口也需要紓困，這是我們更擔心的全局！」

兩位受訪者表示，新南向有語言、文化問題，所以不如陸生容易銜接。台灣的教育部，看不到指標性的政策和說明，各校都不知道今年秋天開學時該怎麼辦。

(中時電子報)