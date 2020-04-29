新北市公有場館關閉已超過一個多月，新北市長侯友宜29日防疫會議指出，新北已多天沒有確診病例，希望一直0確診下去，五一連假是重要觀察指標，風景區三階段管控會持續，不能鬆懈，連假期間他會要求各公有場館專案報告，只要能夠控管人流，加上連假後度過磐石艦案高峰期，能適度開放的就會開放。

侯友宜說，台灣十幾天沒有本土病例，再過兩天就是五一連假，看各地天氣都還不錯， 民眾可能會覺得疫情舒緩，加上待在家裡很悶，會想出門走走，這預期心理可能會跟防疫作為有牴觸。

侯友宜說，這波疫情還沒過，中央的警報也還沒有解除，藥物與疫苗也還沒出來，市府仍會以防疫為優先，假期各風景區管制，還是要按照以前一樣， 一時疏忽的代價是不能承擔的。

侯友宜說，現階段必須要試著找出新的安全生活工作模式， 各單位也要做好準備，連續假期要密集觀察，這個假日要求各單位專案報告，確定度過磐石案高峰期、假日人潮管控很好，就能適度開放，但他強調，還是一句話，先把防疫做好 ，是不能妥協。

(中時 )