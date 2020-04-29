周揚青情斷羅志祥祭出「毀滅式分手」，踢爆他慣性批腿、約炮還有毀三觀的「多人運動」，甚至跟旗下女星愷樂有不正當男女關係，事後雙雙道歉，然難掩外界批評狂潮，如今又傳出，除了愷樂外，還有4位圈內女星也是「豬女郎」，而羅志祥如何能安撫多女？跟他交往過的女星曝光小豬的獵豔SOP。

據《鏡週刊》報導，有跟小豬交往過的女星爆料，他相當會安撫女生，加上個性幽默搞笑，本身是多金的帥哥明星，女生多難招架他的魅力，一釣就上鉤，而羅志祥也很捨得花錢在女生身上，買名牌包、精品等禮物毫不手軟，且非常聰明，會告訴對方自己是藝人所以不方便拍照，這樣女生那邊就不會留下證據。

至於約會，小豬必找朋友同行掩護，而若要約女生回家，則是借朋友的車去接女方，然後要求她坐後座，並且將椅子放下躺平，此舉是避免被狗仔拍到，女生都願意聽話照做，尤其是女性藝人，而這招小豬也曾傳授給其他星友，曾被拍到在計程車上仿效「躺平絕招」的照片。

(中時電子報)