美股持續反彈，加上本周三周選擇權和摩台指結算，台股周二在季線壓上下作震盪，終場指數以上漲48點收在10616點，成交量為1819億元。

過去歷史經驗，除了台股只要回測十年線上下，從無V型彈升過，都還要在十年線上下~年線上下大區間打底幾個月之外。歷年4月底~5月中，台股因要公佈第一季財報，所以都是易跌難漲。

未來幾天只要跌破月線並造成月線下彎，就是反彈結束準備盤跌深蹲下去打第二隻腳時，時間可能是在下周5月初陸續公佈4月營收的機率、較周三摩台結算後就下去的機率為高。

波段而言，現階段走勢就有點類似2015年10月底11月初，反彈結束要下來打底前的最後短線噴出。

第二季雖有疫情可望逐步趨緩、歐美各國5月起逐步解封、經濟活動慢慢恢復正常利多，不過仍要反映第二季全球消費需求急凍、客戶砍單等營收獲利明顯下滑的基本面利空在後面等，尤其是5月之後的營收獲利。

待下半年疫情過景氣開始復甦、加上熱錢淹腳目(全球央行降息加QE無上限)，將展開另一波超級大多頭行情，波段大漲上去。若無意外，明年有機會挑戰歷史高點12682點下。

(時報資訊)