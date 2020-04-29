今年百貨業的母親節檔期，無論人氣或買氣可說是史上最慘的一年！台中百貨商場自3月中下旬、母親節促銷戰陸續開打以來，人潮與買氣始終受疫情起伏干擾，造成第一波業績平均衰退一至三成！就連七期百貨雙雄-新光三越與大遠百也躲不掉業績下滑約一成的命運。業者搖頭說：「今年的母親節促銷戰不僅聞不到煙硝味，而且完全感受不到買氣！」

台中大遠百店長藍卓成表示，大遠百母親節檔期自3月中以來，包括餐飲美食、男裝與女裝均下滑三成，童裝也掉了兩成；幸好高單價國際精品如皮件、服飾、珠寶錶等「大咖」品牌逆勢成長一成力撐，整檔業績至今下滑一成以內。

藍卓成強調，只要傳出「零確診」那幾天，人潮就會明顯回籠，雖然消費力道仍然保守，但至少可以看到顧客上門。現在距離母親節僅剩13天，疫情指揮中心公布4月26～28日連續三天「零確診」，讓百貨業者看見曙光，業者寄望勞動節三天連假民眾會出門逛街購物，挽救百貨低迷的業績，台中大遠百將力拚整檔業績持平或「小衰」就好。

新光三越台中店副店長蔡雅琪表示，母親節檔期自4月初登場以來明顯感受疫情干擾，尤其疫情期間準新人紛紛取消或延後舉辦婚宴，造成服飾業績下滑明顯，唯獨與防疫相關的家電、家用品、精油香氛類等買氣逆勢成長。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，「中友創立28年以來，今年的母親節檔期最辛苦！」看到專櫃冷清清，尤其是國產服飾專櫃業績幾乎腰斬，而餐飲美食業績也下滑約三成，唯有化妝品、家用品等業種最抗跌。簡聰政說，中友母親節檔期第一波業績平均下滑約三成；1月至4月下旬整體營收下滑約17％。

正因為感受到國產服飾業績大幅衰退三至五成，業者叫苦連天，目前正在進行母親節第二波促銷活動的新光三越、大遠百、廣三SOGO百貨、中友百貨，紛紛比照周年慶促銷規格、祭出滿千送百優惠吸客，尤其鎖定百貨服飾進行促銷。

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(中時電子報)