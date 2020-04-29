受到新冠肺炎疫情影響，PCB廠—燿華(2367)第1季合併營收為36.32億元，年減24.83%，由於歐美疫情重創消費市場，燿華保守看待第2季營運，預估第2季營運將較第1季下滑，公司董事會決議每股配息0.8元，殖息率約3.64%。

燿華近幾年專注高毛利軟硬結合板、汽車雷達板、任意層板等產品，且搭上蘋果AirPods熱銷，108年業績表現亮眼，108年合併營收為224.18億元，年成長14.73%，營業毛利為50.5億元，年成長86.55%，合併毛利率為22.53%，年增8.67個百分點，稅後盈餘為17.35億元，年成長1.64倍，每股盈餘為2.8元，為96年以來新高；公司董事會決議每股配息0.8元，以4月28日收盤價22元估算，殖息率約3.64%。

燿華今年上半年營運深受全球新冠肺炎疫情影響，第1季因大陸廠區延後復工，單季合併營收為36.32億元，年減24.83%，由於新冠肺炎自3月在歐美地區大爆發，歐美各國封城禁足令，重創消費市場，讓燿華保守看待第2季營運，預估第2季營運將低於第1季。

在南通新廠部分，目前南通新廠已進入量產，預計6月底搬遷完成。

(時報資訊)