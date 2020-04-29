雙李衝突！新光金今（29）日公告，獨立董事李勝彥在董事會中，反對李紀珠擔任新光金控下屆董事，並提出4大理由，直指李紀珠頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責和公司放任等不適任情事， 但經董事會針對李勝彥提案表決並未通過，因此李紀珠仍具有董事侯選人資格。

針對李勝彥提案，其他獨董有反對意見，新光金董事長吳東進最後決定表決，除一名董事先行離席外，在場14位董事及獨董，13位投票同意原先的提名名單，即同意提名李紀珠為董事候選人之一，但公司亦依規定公告獨董意見。

新光金並在公告上回應三點，一是本公司認為李獨立董事（指李勝彥）反對意見所陳內容均非事實；二本案經主席慎重徵詢全體出席董事採舉手表決，除李勝彥獨立董事表示反對以外，其餘13名董事一致同意依原提案名單通過。

三本公司董事會所提候選人名單，均符合公司法第192條之1及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第2條至第5條等規範，經董事會決議通過列入本公司第7屆董事（含獨立董事）候選人名單，於法尚無不合，併此敘明。

新光金董事會28日決定第7屆董事名單，公司提名15席，併同先前1％以上大股東提出的6席，雙方名單有重複部分，即新光三越二席吳昕達、葉雲萬；新柏股份三席吳東明、洪士琪、林伯翰，但公司方面未提名進賢投資的蔡宏祥。

新光金提名15席，即除與大股東提名重複的五席名單外，另吳火獅基金會二席即吳東進、吳敏暐；吳東進基金會董事代表李紀珠；另有新勝投資一席；吳家錄保險文教基金會吳邦聲；自然人董事潘柏錚、蘇啟明；三席獨董為林美花、許永明及吳啟明。

新光金表示，兩案併陳，大股東提名方面還是有進賢投資，公司提名方面則多出新勝投資，會在「行進間整隊」，在股東會上最後決定由哪一個法人出任董事。

李勝彥因已擔任二屆獨董，這次未再提名。

新光金內部表示，李勝彥與李紀珠都有學者性格，雙方可能在某些事務的意見上，看法不同，各表意見，28日董事會上李勝彥提出反對李紀珠出任第七屆董事候選人案，會中亦有董事陸續發表意見，表示董事名單開會七天前就已送達，一切合乎程序。

(中時電子報)