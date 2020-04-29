台南市長黃偉哲連續兩天砲轟1968App不准，外界好奇交通部長林佳龍是否有與黃偉哲聯絡？林佳龍今天表示，有，「我們算是學長學弟關係，平常除電話外，簡訊也會聯絡。」

林佳龍說，他也表示不是針對交通部，只是覺得指揮中心把台南比較多地方當作警示地點，作為地方首長也要反應基層心聲，我們也跟他說明，這一次指揮中心協調各部會、單位所彙整的熱點，是為了讓大家去時能更安心，選擇適合的時間去到適合的地點，可以更放心在那邊遊玩或者消費，反而這些地方好好行銷，做好總量管制及分流會有正面效應，他也了解也相當支持。

另外，有飯店業者認為，被「1968App」標示成熱點感到非常無辜，對此，林佳龍則說，比如說烏山頭水庫有一家湖境會館，可能附近沒有其他明顯地標，指揮中心當時彙整時就列出會館，我也建議盡量不要針對個別飯店，以比較精確的經緯度跟周邊區域來提供資訊。

(中時 )