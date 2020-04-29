鼎炫-KY(8499)董事會通過子公司隆揚電子(昆山)有限公司於海外證券市場申請掛牌交易案，擬向中國證監會申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票，並在上海證券交易所或深圳證券交易所上市交易，目前規劃公開發行的股份總數占隆揚電子發行後總股本比例25％左右，鼎炫-KY持股比例預計自100％降為75％以下。

鼎炫-KY指出，隆揚電子募資取得的資金可用來可加速擴張材料事業行銷及業務，持續投入新材料研究與開發，引進高端研發人才，為公司帶來新的收入及利潤增長點。成功上市也可搭建獨立的融資平台，多元籌資管道以因應集團未來的營運資金、資本支出需求，提供更有效率的融資環境，以快速拓展大陸業務，吸引並激勵當地優秀專業人才，持續強化競爭優勢。如順利完成上市程序，有望對集團知名度及業務帶來正面效益，並提升集團轉投資價值，鼎炫-KY及所有股東將共同受益。

該上市案尚待鼎炫-KY股東會通過且目前尚未送件，未來送件時點及申請期間長短存有不確定性及不可預測性，鼎炫-KY將視環境及條件進行調整。

(時報資訊)