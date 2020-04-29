台股不畏美股收低，29日開在10,656.40點，法說報喜的聯發科（2454）走勢強勁，早盤漲幅逾4％，台積電（2330）、聯電（2303）也開高，指數漲幅拉大逾90點，飛躍10,700點關卡，一度站上季線。

美國國家衛生研究院主任、素有「抗疫隊長」稱號的佛契（Anthony Fauci）博士警告新型冠狀病毒肺炎今年秋冬肯定會復燃，這壓抑了人們的冒險意願，科技類股遭受衝擊，帶動四大指數翻黑收低。

兆豐投顧指出，近期台股走強，創下10,710波段反彈新高後，因美股企業財報受疫情衝擊、市場預期保守，加上國際油價重挫，台股技術面逢季線拉回，所幸，國際油價短線跌深反彈，美國總統川普將持續加碼刺激政策，各國疫情未再惡化下，台股拉回守月線支撐再走強。

然市場預期，4月30日蘋果財報、展望恐保守，不利台股供應鏈，加以台股前高、下彎季線套牢籌碼壓力大，需待時間消化，兆豐投顧預期，短線將持續在月線至季線區間震盪整理。

(工商 )