疫情衝擊航空業，外界關心航空業紓困是否已經公布？交通部長林佳龍今天表示，是，很高興在全世界應該是第一個，最快速完成對航空公司的融資紓困專案貸款，目前是以500億元，協調信保、基金、銀行團已經達成協議，也簽署契約，在4月底前就可以撥款。

林佳龍說，我想這一次台灣除了防疫做得好，在經濟上也是超前部屬，特別是交通部所屬業務，從紓困1.0到2.0，先前是針對中小型觀光業所做的衝擊，再進一步針對航空業超大型企業，因為影響非常深，當出入境管制後，機場運量只降到1％，航空公司業績幾乎歸零，所以啟動500億的專案融資。

林佳龍表示，想政府支持航空業，航空業是一個火車頭產業，尤其現在看到勞資協商願意共體時艱，不管是適當的減薪休假，還是大家能夠人才培訓、各種轉型升級，相信台灣經過疫情衝擊後，如果能夠存活下去，在未來景氣復甦時百業興盛，這也是忍一時之不便，配合指揮中心做好防疫，期待台灣的飛機很快能飛上天空。

(中時 )