酒店舞廳停業，除了男女公關失業，也波及少爺、業幹，連排班的計程車都不能倖免。業者說，八大行業的少爺、業幹、經紀者，8成以上都有欠債，要支付高額利息，現今連失業補助都難以申請，收入瞬間歸零，不少人只好投入偷拐搶騙老本行。日前北市就發生有牛郎還不出1萬多元，被債主押走痛毆凌虐案例。

少爺「小新」說，原本每月收入5、6萬，除給妻小家用，還能還地下錢莊債務，4月初酒店「順時中」停業，他們連無薪假、半薪都沒有，直接歸零。

酒店沒勞保，也難以申請補助，小新說，同事在停業隔天就賣銀行帳戶給詐騙集團，還有人去當車手，至詐騙機房上工，畢竟很多「北漂青年」要租房、付卡債，沒去搶就不錯了。

北市酒店業幹說，近來打電話向客人催帳，卻藉故拖延，「等恢復營業再過來喝酒，之前的帳會一起付。」幹部也只能期待政府快解禁，讓他們有班能上。

小新感嘆說，若有酒店提供固定收入，從小姐、少爺、幹部到泊車小弟、門口賣香腸都能有錢賺，瞬間失去收入等於被逼上絕路，應驗「男盜女娼」這句話。

(中時電子報)