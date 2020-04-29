罷免高雄市長韓國瑜投票訂於6月6日，韓國瑜以防疫優先為原則，不舉辦也不參加電視辯論會，引起罷韓團體不滿。對此，前韓國瑜競總發言人葉元之反擊，表示罷韓團體根本在鬼扯，欺騙社會大眾。

依規定，韓國瑜在4月30日前需向中選會繳交答辯書，且至少舉辦1場公辦電視說明會，經領銜人及被罷免人雙方同意下不辦理者，應予免辦。韓國瑜傾向不辦電視辯論會，若罷免方及中選會堅持要辦，也不會參加。

對此，罷韓團體昨（28）日到高雄市四維行政中心下戰帖，喊話韓國瑜不要躲在同溫層，害怕面對民意，更嗆韓是「小孬孬」。

葉元之在臉書回擊，表示防疫期間，叫一個市長浪費時間去參加罷免說明會，有事嗎？罷韓團體指稱，被罷免人參加罷免說明會是法定義務，他回嗆，「這根本是在鬼扯欺騙社會大眾。」

根據「公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法」第9條，領銜人及被罷免人經主持人唱名三次仍未上臺說明者，應以「棄權」論。葉元之指出，參加罷免說明會是權利而不是義務，「罷韓醫師要吐政治口水，可以把中文練好再來嗎？」

遭疑不參加罷免說明會，就是不接受民意檢驗，葉元之酸說，「拜託喔，你們已經用顯微鏡檢驗一年多了，連罷免大遊行都辦過了，有差這場說明會嗎？不用再借題發揮了！」不參加罷免說明會的理由還不清楚嗎，當然就是「市長忙於市政跟防疫，沒空隨你搞政治鬥爭啊！」

(中時電子報)