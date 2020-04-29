45歲的中年女子，愁容滿面地走進派出所報案，說自己被人敲詐。不過這不是單純的詐騙案，這位美魔女跟確診酒店女公關一樣，都有「難言之隱」。原來身為人妻人母的她，竟與高大威猛的小鮮肉「約炮」，過程全被偷拍，小鮮肉要她拿10萬元人民幣（約42萬元新台幣）來贖，一炮價值42萬元。

大陸警方表示，看了這名張姓婦人的微信聊天記錄，發現她遭人掌握不雅視頻，被勒索人民幣10萬元。據大陸《中國國際教育台》文章，張女士向警方自述，她與小自己21歲的「小鮮肉」董男在橫店認識，董男高大身材魁梧、面貌端正，第一次見面張女就有觸電的感覺。

之後兩人網路來往，越聊越親密，讓身為人妻人母的張女，重新有了戀愛的感覺，最後以老公老婆互稱。終於，董男來到張女所在的城市，約她開房，張女欣然赴約。

之後的故事大家都猜到，張女收到自己的「激戰片」，小鮮肉說：「給我拿10萬，不然就會把這個視頻散佈到社會上去」。

(中時電子報)