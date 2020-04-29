迎接2020母親節的到來，台中各大飯店紛紛推出母親節蛋糕搶市！其中，裕元花園酒店推出母親節限量蛋糕「紅妍馨情」，凡購買母親節限定蛋糕，贈送森田藥粧玻尿酸面膜；日月千禧酒店點心坊廚藝團隊推出「母親之心」水蜜桃乳酪慕斯母親節蛋糕，5/3前預訂可享9折；星享道酒店「18號麵包」推出網紅蛋糕「母愛沙橙爆」，5/3前預訂有早鳥價。

裕元花園酒店表示，以「優雅」為發想的母親節限量蛋糕「紅妍馨情」，以粉色茶花及珍珠妝點優雅，並選用台灣在地洛神搭配野莓製成凍狀，微酸清爽的內餡夾入香草白巧克力慕斯，口感清香微甜，而蔓越莓乳酪起司和開心果杏仁則帶出多層次口感，預購優惠每個680元。

此外，日月千禧表示，母親節蛋糕「母親之心」，外型以純白巧克力淋面襯托出女性典雅的氣質，特意妝點的金箔就像是媽媽配戴的項鍊，精巧可愛的霧金巧克力愛心則象徵對媽媽的愛；蛋糕內餡巧搭Q軟滑順、帶有濃郁乳香的乳酪慕斯，鬆軟綿密的香草蛋糕以及甜蜜中帶微酸的水蜜桃果粒，風味雅緻宜人、口感層次豐富，且飄散馥郁果香，每個售價520元，即日起至5/7接受預購。

台中星享道酒店「18號麵包」，推出網紅蛋糕「母愛沙橙爆」，以巴斯克起司蛋糕加上在地紅土鹹蛋黃，切碎後加入香味濃郁的奶油乳酪，淋上些許的君度橙酒，多層次的口感與奶油乳酪的滑順，匯集東方的智慧與西方乳品的香氣，6吋/580元，5/3前預訂早鳥價460元。

(工商 )