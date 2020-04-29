好朋友只是朋友嗎？

這一年來台灣娛樂圈不少原本只是「好哥兒們」的藝人紛紛爆出「暗黑情事」，從謝忻與阿翔的寶馬休旅唯美吻到王瞳馬俊麟的深夜豆漿不倫戀，還有最近羅志祥與周揚青、愷樂間的翻臉運動，精彩程度讓人不禁感嘆，以前覺得電視劇演的東西都很誇張，直至今日看到這些，才知道電視劇已經很克制了。

男女之間真的只有情字這條路嗎？到底有沒有真正的純友誼？其實台灣演藝圈中就有好幾對令人羨慕的友情！今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，還有哪些稱兄道弟的異性友人，你覺得他們是真閨密還是假兄弟呢？其實他們的好感情眾所皆知，甚至還有幾對好到粉絲都敲碗要他們在一起喔！

第10名：陳柏霖、桂綸鎂

兩人合作《藍色大門》相識，10多年的友誼就此展開，桂綸鎂以「像朋友、家人，有時也像情人」來形容陳柏霖的存在，而陳柏霖也形容桂綸鎂像是他的「程又青」。

陳柏霖奪下金鐘影帝時，桂綸鎂超級替他開心，而當桂綸鎂在金馬封后那天，一下台就迫不及待想跟陳柏霖分享，可見兩人是有多麽地把對方放在心上！

第9名：張懷秋、千田愛紗

知名團體《大嘴巴》出身的愛紗和懷秋，兩人之間有超過10年的堅定友情，在這漫長歲月裡陪伴彼此度過人生中的各種高低潮。

尤其當愛紗身陷婚變痛苦中的那段時間，懷秋陪伴她出走到北海道旅遊散心，兩人在雪地裡玩得不亦樂乎，讓粉絲們看了很是感動，能有個一起熬過最艱難時刻的好朋友，是不是很棒！

第8名：林曜晟（博焱）、潘映竹

潘映竹和博焱在《綜藝玩很大》裡共組CP，也被不少人懷疑過是否有曖昧元素存在兩人之間，不過博焱澄清，因為潘映竹和自己的妹妹年紀超不多，才會把她當妹妹照顧。

潘映竹也誇獎博焱是一個很暖的男生，而且自己在外面喝開的時候，博焱會擔任「護花使者」的角色送她返家，不久前兩人也被《鏡週刊》拍到各自的對象，看來真的是好朋友一場。

第7名：周湯豪、吳映潔（鬼鬼）

周湯豪和鬼鬼吳映潔男的帥女的美，兩人有超過10年的友情，經常被粉絲戲稱是「鬼湯CP」，兩人在彼此心中各種層面的順位都擺在很前面，吳映潔有次受傷輕微腦震盪，第一時間就傳訊息給周湯豪，而且還透露過萬一失憶，周湯豪和炎亞綸是她最怕忘記的男性友人。

第6名：王少偉、張可昀（小甜甜）

小甜甜和王少偉在演藝圈可說是眾所皆知的麻吉黨，好交情也曾被懷疑是否有「友達以上，戀人未滿」的嫌疑。

小甜甜曾在節目上透露多年來王少偉都對自己管很多，甚至要求每一任男友都要先給他看過，雖然好像住海邊，但其實王少偉是不希望好朋友傻傻被男生騙，還爆料小甜甜「常看上一些會跟她要錢的人」，幫忙鑑定把關才是真朋友啊！

第5名：張勛傑、黃瑜嫻（小嫻）

小嫻與張勛傑在節目中玩拖曳傘時，甜到爆的默契還有親密的輕輕一吻，讓人懷疑兩人的關係不單純，但他們其實是認識10幾年的好朋友喔！

小嫻還爆料自己幫張勛傑助攻過不少戀情，而張勛傑則大方承認自己愛死小嫻了，是那種家人的愛，兩人的關係熟到超越男女，簡直是「親人級友誼」的代表呀～

第4名：鄭元暢、林依晨

林依晨和鄭元暢因為《惡作劇之吻》而成為彼此人生路上重要的夥伴、朋友與家人，這份友情更是沒有因為林依晨嫁為人妻而結束。

鄭元暢曾說林依晨和自己有「超越家人般的情感連接」，兩個人的要好在《非凡搭檔》中就能見識到，他們歷經3個月，一起跑了世界上12座奧運城市，拿下節目年度冠軍，互補又總是互相照顧，好讓人羨慕啊！

第3名：蘇有朋、林心如

林心如和蘇有朋1998年因爲《環珠格格》而結緣，20多年的深厚友誼從這走起，林心如的微博上至今也經常有蘇有朋的身影，蘇有朋會在林心如的生日時親自下廚為她慶祝。

林心如閃婚霍建華時，蘇有朋有事未能出席，卻在第一時間表達最深切的祝福，一句「我知道她的事情，開心恭喜」，既不華麗也不言多，卻情深義重。

第2名：邱勝翊（王子）、詹子晴（丫頭）

丫頭詹子晴和王子邱勝翊兩人有超過13年的友情，2008年因為合作戲劇《黑糖群俠傳》結下深厚友誼，丫頭還曾經在IG上感性紀錄與王子的情誼，標注他是「我的13年男朋友」。

兩人在王子的生日音樂會上提及「13年了我們還是很好」時還忍不住「流目油」，如今兩人身邊也各自有穩定的伴侶，卻還是相當要好，可以一起感性、也可以互相吐槽，真的是很難得的一段友情。

第1名：潘瑋柏、楊丞琳

潘瑋柏和楊丞琳當年因為《不良笑花》兜在一起，殺青後兩人從工作夥伴變好朋友，一路好到今天，兩人超喜歡在社群平台上鬥嘴，經常隔空互虧，但就是真正的好朋友才能這樣打鬧啊！兩人的友情可說是靠互黑維繫，但某些時候也很親密，是一組可愛有趣又嗆辣的死黨啊！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月30日至2020年04月28日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台灣演藝圈號稱純友誼的異性好友』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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(中時電子報)