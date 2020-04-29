晶圓代工廠世界(5347)第1季營收攀高，獲利平穩，預期第2季營收可望再登峰，面對疫情客戶並沒有砍單情況，只是下半年不確定性非常大，對下半年持審慎看法。世界今股價開平震盪小漲。

世界先進昨天下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。受惠客戶對晶圓代工需求穩定，加上併入新加坡廠，世界先進第1季營收78.44億元，季增6.9%，年增13.6%，並創歷史新高。因新廠加入，成本增加，加上新台幣升值與產品組合變化影響，世界先進第1季毛利率31%，較去年第4季與同期同步下滑5.1個百分點，稅後淨利14.76億元，季減1.4%，年增6.4%，每股純益0.89元。

展望本季，世界先進董事長方略表示，在客戶需求維持穩定，加上全數認列新加坡廠產出，預期第2季營收在80億至84億元，將季增2%至7%。估計毛利率將約31%至33%。目前訂單能見度約2個月，可掌握到6月底，包括電源管理晶片與大尺寸面板驅動IC客戶需求相對強勁。

展望下半年，方略表示，客戶並沒有砍單情況，需求依然強勁，只是下半年不確定性非常大，2019冠狀病毒疾病疫情何時能夠獲得控制，將牽動下半年展望，目前仍難以斷定，但長期對8吋晶圓代工市場需求依然有信心。

(時報資訊)