超微半導體（AMD）上季獲利達標，但因新冠肺炎疫情大流行導致企業支出放緩，宣布下修全年營收目標區間。受此打擊，周二超微盤後股價下跌3.10%，報53.79美元，稍早前一度跌逾4%。

超微第一季營收年增41%，為17.9億美元，略高於市場預估的17.8億美元。淨利為1.62億美元，較去年同期的1600萬美元大幅成長912.5%，但較上季下滑4.7%。經調整後每股盈餘為18美分，優於去年同期的6美分，並符合市場預期。

運算與繪圖晶片營收年增73%，為14.4億美元，優於市場預期的成長58%，至13.1億美元。

包括數據中心與遊戲機晶片在內的企業嵌入式及半訂製晶片營收年減21%，為3.48億美元，不如市場預估的年增4%，至4.587億美元。與上一季一樣，超微表示遊戲機銷售下滑，是該部門業績衰退的原因。

不像其他公司，超微迄今尚未撤銷全年財測，但坦承營運可能受到新冠肺炎疫情衝擊，因此將2020年全年營收成長預測區間由原先的28%～30%下修為20%～30%。調整後毛利率目標則維持不變，仍為45%。超微預期第二季營收介於17.5億～19.5億美元，大致符合市場預測均值18.8億美元。執行長蘇姿豐表示，為了防止新冠肺炎疫情擴散的居家庇護措施雖帶來筆電產品的榮景，但這場疫情也造成一些阻力。

(時報資訊)