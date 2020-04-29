永昕(4726)宣佈售出LusiNEX總價金上看5億元，今日股價跳空開高，一度奔至21.3元，隨後漲幅收斂至1.8%左右，未能守穩20元大關。

永昕宣佈與全球前百大製藥公司Gedeon Richter Plc.(Gedeon Richter，FRA：RIG2)簽訂資產銷售合約，以總價金1,650萬美元(約新台幣5億元)轉讓LusiNEX相關的細胞株庫、CMC技術、智慧財產權及臨床試驗結果等予Gedeon Richter。

永昕除已收取之議約金200萬美元外，Gedeon Richter將依約支付300萬美元的簽約金；此外，永昕後續分階段完成資產轉讓、取得相對應款項，並依會計準則逐期認列營收。

永昕董事長林榮錦表示，永昕力求轉型並射出策略三箭，從DNA到GMP的一站式服務平台、擴建產能以滿足國際客戶需求，以及爭取自主開發產品授權或出售，創造金流，目前皆已命中紅心，轉型效益逐步彰顯且資源陸續到位。未來永昕將凝聚能量、蓄勢待發，積極搶佔全球CDMO市場並於4年內成為供應全球市場的生物藥生產基地。

永昕總經理陳佩君指出，Gedeon Richter是歐洲知名的藥物開發暨銷售的上市公司，其對LusiNEX展現高度的興趣及信心。自2月簽訂LusiNEX備忘錄保留優先談判權後，雙方持續洽談合約細節，並在很短的時間內即達成共識。永昕自2013年即投入LusiNEX的開發，今天能夠成功售予國際大廠，是所有同仁努力的結果，LusiNEX未來在Gedeon Richter的推動下，將順利在最短的時間內進入臨床三期及上市，造福病患。

(時報資訊)