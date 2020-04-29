防疫期間酒店關門，小姐失業，不少人欠卡債無力償還，20歲酒店小姐「春天」說：「要不是被逼到了，誰願意下海陪酒！」在酒店上班，還有保護傘，如今條件好的改包養、兼傳播妹，差的只能去阿公店搶小費，甚至脫衣陪酒，怒批：「政府一句防疫優先，我們沒病死，先餓死」。

除兼差傳播、飯局妹，有人只能宅在家做網拍、當直播主，有人則被詐騙集團吸收，或做賭博網站線上荷官、行銷員，衍生許多犯罪亂象。

春天說，以前酒店是客人多、小姐少，可以選擇不接「K桌」（客人要吸毒的包廂），或者不接「S」（性交易），店家會尊重其意願，由幹部過濾客人。停業後，客人轉到自宅、汽車旅館、KTV、招待所，被毛手毛腳還算小事，被白嫖強盜時有所聞，最慘是還只能隱忍。

有名從不接「K桌」的婷婷，近來常接摩鐵搖頭趴，竟染上毒癮。她說，曾堅持不碰毒，第1次是因客人說，「不一起拉K就打槍」，為賺錢只好硬著頭皮碰毒。

更有小姐道出辛酸，過去恩客每月消費數10萬上門捧場，她一句「賣藝不賣身」，現在只要客人拿幾萬元，小姐不惜被包養；更聽說有人因此被對方老婆抓姦在床，吃上妨害家庭官司。

(中時電子報)