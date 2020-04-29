動物記憶力好，也很念舊！曾有保育員離開照顧已久大象，5年後回來，大象還記得他！動物保育員的工作似乎很令人嚮往，因為想像中，每天相處的不是寵物界常見的貓、狗、天竺鼠，或加碼獨角仙、慈鯛、蜜袋鼯，而是大象、獅子、河馬、長頸鹿、羚羊、犀牛等平常只能在動物頻道中看到的動物，但和這些野生動物們朝夕相處，真的有那這麼夢幻嗎?請聽台北市立動物園資深保育員娓娓道來。

和野生動物們朝夕相處，真的有那這麼夢幻嗎？請聽資深保育員娓娓道來。（台北市立動物園提供）

1986年台北動物園從圓山搬家到木柵現址，那一年除了準備動物搬家，還有許多動物遠程搭機來台，動物保育員張天勇恰巧就在那一年進入動物園服務，一邊跟著前輩們籌備史上第一次的動物大搬遷，同時也要著手準備新園區陸續進住動物的家，工作壓力之大不言可喻。

只要張天勇吆喝一聲「吃飯囉」，北非髯羊就會從各自休息的地方向他走來。（台北市立動物園提供）

動物大搬遷那年，還有許多第一次來台的新動物，對牠們的認知，卻只有動物商提供的基本資料跟食譜配方能參考，想弄明白動物的需求，只能多花時間觀察加摸索。目前已有34年照養動物經驗的張天勇，在非洲動物區服務的時間最長，剛開始主要負責照顧大象與犀牛，張天勇說:「我的工作是第九大行業，這行很少有人知道。而且我是養大象的，全台灣養過大象的人不到10個，讓我非常珍惜這份工作」。張天勇曾因調派工作離開養象團隊5年，再回到團隊時本來很擔心大象會不會接受他，沒想到「圓圓」(千惠)和「美代」根本沒忘記他，讓他非常感動。

當年的犀牛寶寶「犀奇」早已順利長大成熟，轉借到高雄壽山動物園進行繁衍族群的任務。（台北市立動物園提供）

張天勇曾照顧北非髯羊（俗名：大角羊），牠們習慣在陡峭的山坡活動，只要張天勇吆喝一聲「吃飯囉」，羊群就會從各自休息的地方向他走來，場面非常壯觀，很多遊客都感受過現場羊群「千軍萬馬」般的氣勢。

為了族群管理必須將河馬公母分群，張天勇曾二話不說跳進河馬池，成功將牠們分開。（台北市立動物園提供）

他也是動物園裡唯一意外嚐過犀牛奶的保育員，2013年動物園第一次繁殖白犀牛，因為擔心犀牛媽媽待產時運動量太少，會不會得乳腺炎影響小犀牛的成長，觀察到犀牛媽媽間歇性的噴奶時，張天勇想確認犀牛奶有沒有異味，但心裡難免有些掙扎：要不要嚐、能不能吃、敢不敢試，為了工作要犧牲這麼大嗎?瞬間人生的跑馬燈在腦海裡轉了好幾圈，但為了犀牛寶寶，還是趕緊狠下心嚐一口，也成為動物園裡唯一一位嚐過犀牛奶的保育員，當年的犀牛寶寶「犀奇」早已順利長大成熟，轉借到高雄壽山動物園進行繁衍族群的任務。

下次在動物園裡遇到保育員張天勇，別忘了跟他聊聊永遠也不會重複的動物故事。（台北市立動物園提供）

台北動物園的河馬群在世界動物園界，稱得上是數一數二的大家族，為了族群管理必須將河馬公母分群，張天勇二話不說跳進河馬池，成功將牠們分開，直到現在說起來，他都還是心有餘悸、怕怕的。「能夠活到現在不容易呀！也許你們覺得，聽起來不過就是輕描淡寫，但這個工作其實每天都很危險」。下次在動物園裡遇到他，別忘了跟他聊聊永遠也不會重複的動物故事，聽聽他的心路歷程。

(中時電子報)