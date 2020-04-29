又一家港商服飾品牌宣布撤台，ESPRIT集團27日行文台灣各大百貨商場指出，將於六月底結束亞洲市場。據了解，該品牌最初是由影星林青霞老公邢李原代理進亞洲市場，邢李原後來更推升該公司股票上市，市值一度超過1700億港元，而邢李原在ESPRIT巔峰時期不斷出脫持股，套現230億港元（近新台幣900億元）。

綜合媒體報導，ESPRIT於1968年由美國Tompkins夫婦創辦，而影星林青霞老公、香港商人邢李原在1971年成為該品牌的香港代理商。據了解，年僅21歲的邢李原在1971年進入一家織造廠工作，在這家織造廠他認識了ESPRIT創辦人夫婦，工作不滿3年的時間，邢李原便拿出了1300港元的積蓄，接下ESPRIT在亞洲的代理權，並將品牌推廣至歐洲。

隨著創辦人夫婦離異，邢李原陸續購入該公司股權，並成立思捷環球，1993年在香港上市，2002年被納入恆生指數成分股，同時被邢李原收購。該公司股價曾在2007年10月創下120港元紀錄，市值最高峰逾1700億港元，邢李原更躋身全球500大富豪。

不過，邢李原在思捷環球上市後的數年間不斷出脫持股，並在2008年卸任該公司管理層，累計套現230億港幣，不僅全身而退還大賺了一筆。

後來受到金融海嘯影響，加上UNIQLO、ZARA、H&M等快時尚品牌崛起，ESPRIT競爭力大不如前，自2009年起業績開始明顯下滑，最新股價不到8港元左右，最新市值僅剩14.72億港元。

最近又遇到香港示威抗議以及新冠肺炎疫情，ESPRIT母公司思捷環球率先宣布結束大陸市場的營運，接著亞洲市場店鋪也將全數關閉。港媒報導，目前ESPRIT（思捷）在亞洲有56間零售店，包括台灣、新加坡、馬來西亞、香港及澳門，預計關店計畫將陸續在年度末前完成。據傳未來將專注於歐洲市場，並繼續中國大陸的合資公司業務以及亞洲的批發業務等。

(中時電子報)