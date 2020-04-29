國民黨主席江啟臣上午發布二級單位組織調整及人事命令。國際事務自組織發展委員會海外暨國際部抽離，另成立國際事務部，隸屬中央政策會，由淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中出任國際事務部主任。此外，大陸事務部代理主任左正東真除，另任命鄧岱賢、張弘遠為大陸事務部副主任。

國民黨說，江啟臣希望在既有的兩岸業務之外，也讓國民黨視野國際化，未來將投入更多專兼任人力，因此有上述的組織與人事調整，並責成副祕書長黃奎博負責協調、統合國民黨的國際及兩岸相關業務。

國民黨說，李大中是美國佛萊契爾法律暨外交學院博士，淡江大學戰略所前所長，專長為亞太區域及聯合國相關的安全問題，長期活躍於國內外學界及媒體。

國民黨正進行組織改革，在組發會轄下的「海外暨國際事務部」，恢復為「國際事務部」、「海外部」兩單位，前者是江啟臣賦予與國際溝通窗口重責，後者則維持目前經營海外黨員與僑界工作；把國際事務部獨立出來，除了有重視國際事務的宣示效果，也能讓對外事務事權與資源能集中運作，將負起政黨外交，黨務要員、智庫學者與國際政黨人才交流，以及國際宣傳的重任。

江啟臣高度重視國民黨與國際接軌，尤其是對美工作，「視野國際化」也是江競選黨主席的五大政見之一。黨中央規劃「國際事務部」與「大陸事務部」都歸屬政策會之下，主要考慮與大陸事務部平行，一改過去國際事務在兩岸之下的觀念。

江啟臣也宣布，大陸事務部左正東代理主任真除主任。左正東是台灣大學政治系教授，美國丹佛大學國際研究學院博士，在吳敦義主席任內就曾任國民黨大陸事務部副主任，熟稔兩岸事務，去年因不滿吳敦義不分區提名而請辭，江啟臣上任後被延攬回任為代理大陸事務部主任，這次真除。

江啟臣同時任命鄧岱賢、張弘遠為大陸事務部副主任。鄧岱賢現任海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長，曾任海峽交流基金會經貿處處長，長期涉獵兩岸經貿事務，曾8次代表海基會進行兩岸協商，理論與實務兼具。張弘遠為政治大學東亞所博士，致理科技大學國貿系副教授、前主任，研究領域為兩岸關係、中共政治及中國大陸產經發展，相關研析兼具學理與政策內涵。

(中時 )