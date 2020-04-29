入夜的中山區林森北、錦州街一帶，本該是燈紅酒綠，鶯鶯燕燕的酒店一級戰區，店家吹熄燈號後，原在酒店外賣口香糖的郭姓男子，人稱林森錦州「口香糖哥」，起初還樂觀稱，將轉戰林森錢櫃，現在錢櫃也停了，「酒店關門我就走」他憂心說，那是英國首相邱吉爾的名言，但他沒那麼瀟灑，因沒錢繳房租，恐流落街頭。像他這樣依附酒店「下流人生」的艱苦庶民，估計全台起碼3萬人。

60歲口香糖哥在錦州街租屋，原本每天入夜步行到酒店外，向往來行人、酒客賣口香糖，用來裝口香糖的紙盒，還寫有大甲媽、關聖帝君字樣，希望神明保佑他賺錢餬口。

他說，停業當晚，酒店人員陸續前去店裡收拾東西，有少爺離去前，好心給他1000元小費，他連忙道謝，覺得少爺真好心，都失業了，還同情他。

口香糖哥說，年輕開過印刷廠，中年倒閉失業，後來做過保全、飲料店員工，近年輾轉到酒店外賣口香糖，酒客出手大方，他去便利商店批發，賺點差價和小費，每月掙2萬多元，扣掉房租，還有點錢吃飯維生。本以為天無絕人之路，沒了酒店還有錢櫃，如今恐怕沒娛樂場所能去。

另名酒店清掃阿姨「阿珠姐」，她丈夫罹病無法工作，阿珠姐打掃服務態度佳，清包廂時常收到客人小費，每月能賺約3萬，與丈夫兩人省吃儉用還夠，這段時間她失業只好四處打零工。

(中時電子報)