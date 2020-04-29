真是抓不怕！「騙扁小子」黃琪假又假冒香港首富李嘉誠特助騙取口罩國家隊萬餘片口罩，黃琪一犯再犯的詐騙行徑，讓檢警傷透腦筋。過去行動支付剛在台灣興起時，黃琪也曾假冒持卡人申請最夯的Apple Pay行動支付，盜刷30餘筆約50萬元，購買精品、度假旅遊。

據了解，本名黃照岡的男子黃琪，15歲時佯稱塔羅牌專家，騙到前總 統陳水扁開始聲名大噪，並以電台總監等假身分繼續行騙，黃因假冒 頂新少東魏宏帆申辦「黑卡」盜刷被判刑7年，去年5月才出獄。

黃琪甫出獄就假冒國泰集團蔡萬霖孫女蔡佳玲名義，拐騙五星級飯 店，以低價入住高檔套房、獲取餐飲優惠落網後遭羈押，事後遭台北地院以7個詐欺罪將他判刑1年10月，另判1 年刑可易科罰金。

未料黃琪仍不悔改，又假冒2名男子身分申辦Apple Pay，陸續 在蝦皮拍賣、信義誠品等網路及實體商場，盜刷蘋果筆電、手機、相 機、高級化妝品、名筆、打火機等精品，被害人事後收到帳單向銀行 反映，銀行才驚覺遭盜刷，向刑事局電偵大隊報案。

當時銀行為配合警方追查，按兵不動，暫時未停卡，讓黃琪繼續刷到爽。警方循線發現他還假冒影星林青霞的助理，打電話給澎湖的五星級 飯店要求折扣及升等，帶著鍾姓男友前往度假。黃另曾入住北市2家商旅，甚至到高雄巨蛋聽阿妹的演唱會。

當警方到黃琪住處搜索，黃雖將手機內資料刪除、重置，藏在浴室置物櫃內，但仍被警方搜出並查扣大批贓物。黃母見兒子又闖禍，感到十分痛心，要他好自為之，但似乎也起不了作用。

果不其然，黃事後又打林青霞助理身分，曾到101大樓的珠寶店挑選珠寶，其中還挑了1顆7克拉的鑽石，幸當時沒有完 成交易，才未被騙。

(中時電子報)