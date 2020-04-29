繼偷看桌上的荷蘭煎餅，引起網友瘋搶後，昨天指揮中心為慶祝疫情歸零，發給記者的龜苓膏也在當晚被搶購一空，引發網友熱議，阿中部長其實是全台第一的業配王，真的太扯了！

龜苓膏店家「台灣仁和堂」在臉書發文表示，在阿中部長和疾管署同仁的加持下「歸零膏」已售罄！由於製作龜苓膏需從前一天開始準備、熬煮中藥，因此今天沒辦法滿足所有的客人，明天我們會盡力增加產量，希望大家多多支持！

日前荷蘭空運鬱金香及名產「焦糖煎餅」送至指揮中心，直播結束前拍到，阿中部長捧著花合照，眼神卻緊盯桌上的餅乾，拍完照後立刻打開來看的畫面，後來該款餅乾也在電商平台銷售一空。

阿中部長「最強業配王」的名稱也不脛而走，網友也在PTT上討論，「扯！連龜苓膏都可以這樣。這是偶像崇拜了吧」、「衛福部認證的龜苓膏，還不吃爆」、「人家有本 搞到0確診，才能有這些花邊」。

(中時電子報)