1.聯發科(2454)：法說雙驚喜，早盤上漲逾3.5%，衝上2個半月高價，觸及400元、站上半年線。
2.聯電(2303)：Q2營收可望再登峰，甩外資連3日提款，股價爆量走揚逾2.5%。
3.華航(2610)：五一長加上政府航空業紓困貸款，晨盤續挾量高漲逾6%，寫1個半月高點。
4.義隆(2458)：Q1稅前獲利大降，Q2營收估季增35%-45%，惟內資賣超，早盤回檔休憩跌逾3%。
5.熱映(3373)：防疫題材不退燒，一早即跳漲停板登88元，創2007年9月以來新高價。
6.旭暉應材(6698)：陸廠OLED需求加溫，後市營運看回升，多方蠢動，今早攻漲停板，突破50元。
7.國巨(2327)：外資轉賣、本土法人續挺，385元附近形成支撐，小揚蓄勢拚攻4字頭。
8.禾伸堂(3026)：擺脫疫情陰霾基本面轉佳，外資連買10日，攻高2%。
10.益航(2601)：擬配息0.3元、配股1元，開盤即跳空漲停。
11.大洋-KY(5907)：去年EPS 3.1元創五年新高，多方歡慶，喜登漲停。
12.華固(2548)：今年營收依然看突破百億元，今早小碎步突破前高，拚克服反壓站上90元。
13.宏碁(2353)：NB市佔、成長率稱霸加國，三大法人連2買，早盤漲逾4%。
14.新光金(2888)：擬私募20億股，不理三大法人昨轉賣超，早盤小漲。
15.裕日車(2227)：大方配息21.27元，早盤一度觸及漲停，現維持逾9%漲幅。
16.康那香(9919)：中實戶、散戶愛戴，早盤拉出第4根漲停，再次改寫前高。
17.廣明(6188)：轉投資柏勝生技，新冠檢測拚5月拿歐盟認證，早盤放量漲逾5%。
18.協益(5356)：Q1 EPS0.08元，配息2.2元，早盤漲逾8%，站上所有短均。
19.科嘉-KY(5215)：三大法人昨轉買超，早盤漲逾7%，創近4個月新高。
20.隆達(3698)：Mini LED續發光，早盤進逼漲停後賣壓湧出，盤中漲幅收斂至5%。
21.光鋐(4956)：防疫需求激增，UVC LED大缺貨，今跳空漲停後打開，成交量放大至近萬張。
22.懷特(4108)：疫情持續延燒，啟動黃耆多醣新計畫，晨盤放量衝高5%，站上波段高峰。
23.智邦(2345)：陸加速5G基礎建設，網通股唱大戲，早盤續飆漲5%，再寫天價226.5元。
24.合勤控(3704)：旗下兆勤聯手McAfee攻中小企業資安商機，晨盤挾量攻漲停，躍上季線。
25.康普(4739)：特斯拉積極拓展太空計畫，概念股聞訊高飛，晨盤一度放量攻頂，登上半年線。
26.十銓(4967)：首季毛利率創高、驚喜轉盈，今跳空漲停後打開，成交量放大至1.5萬張。
27.和鑫(3049)：多頭發動快攻，早盤挾量觸頂，收復季線大關。
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