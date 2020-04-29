太陽花學運「攻占行政院」案，台灣高等法院28日二審宣判，認定魏揚、劉敬文等7人成立煽惑他人犯罪，改判有罪。對此，「妖西」劉敬文在臉書指出，判兩個月易科罰金六萬不是什麼大事，真正讓他心如槁木死灰的是那個名字叫民進黨，但其實根本就只是比較開明、自制和善用網路的國民黨在執政，然後大家還不能明講出來。他也直呼「真的，夠了！」

劉敬文在臉書表示，他由衷感謝許多朋友的安慰支持和肯定，不過從2014支持柯文哲結果他變成現在那個鳥樣子、2016支持蔡英文結果她完全執政成那個鳥樣子，然後是2018大敗、正名公投沒有通過，再到2020的喜樂島和一邊一國，挫敗、過程中看到的種種醜惡人性、政治蟑螂、社運蟑螂，「真的，夠了」。

劉敬文認為，判兩個月易科罰金六萬不是什麼大事，真正讓他心如槁木死灰的不是國民黨也不是黨國法官，而是那個名字叫民進黨，但其實根本就只是比較開明、自制和善用網路的國民黨在執政，然後大家還不能明講出來的這件事。他說昨宣判完後的記者會，大家侃侃而談，可是沒有人直指法官敢改判他們有罪的一個主要原因，就是民進黨蔡政府司法不改革，黨國法官當然無所懼。

劉敬文說他能理解沒有人講這點，817萬票+防疫8成滿意度，識相的都知道要閃，他不認為所有人都該跟他一樣不識相，所以無意苛責任何人。「曾經，我有多麼、多麼渴望國民黨下台、民進黨可以完全執政。現在，一切都如夢幻泡影，大夢初醒」。他說投入了12年人生的青春精華，為了愛的台灣，但其實台灣根本不需要他這樣的人。「該是為自己多想想的時候了，台灣的事，就留給更有理想更有能力的人去煩惱吧！」

(中時電子報)